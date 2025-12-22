Massimiliano Ossini

Il viaggio Rai tra le montagne verso Milano-Cortina 2026.

Massimiliano Ossini torna su Rai1 con «Linea Bianca Olympia». Il nuovo capitolo del racconto è dedicato alle montagne italiane in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

In onda dal 27 dicembre ogni sabato mattina, il programma amplia lo sguardo di «Linea Bianca» concentrandosi sui territori alpini che saranno protagonisti dell'evento sportivo internazionale. Non solo piste e discipline olimpiche, ma anche comunità locali, tradizioni, ambiente e trasformazioni infrastrutturali che stanno accompagnando l'avvicinamento ai Giochi.

Accanto a Ossini, torna Lino Zani, presenza storica del format. La prima puntata è ambientata ad Arabba, nel cuore delle Dolomiti, dove il racconto intreccia sport, lavoro in quota e vita quotidiana. Dalle piste innevate ai laboratori artigiani, passando per i mestieri legati alla montagna, ogni episodio costruisce un affresco che va oltre l'evento sportivo.

«Linea Bianca Olympia» mantiene l'impronta divulgativa che ha reso il programma riconoscibile: attenzione al paesaggio, alle storie delle persone e alla sostenibilità. L'obiettivo è mostrare come le Olimpiadi siano anche un'occasione di crescita e di confronto per i territori coinvolti, chiamati a coniugare tradizione e futuro.

Il format si rivolge a un pubblico ampio, dagli appassionati di sport agli amanti dei viaggi e della natura, offrendo un racconto accessibile ma approfondito delle montagne italiane.