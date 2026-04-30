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Ecco cos'è successo Massimo Bagnato, comico di «Zelig», fermato dopo la denuncia dell'ex per stalking

Covermedia

30.4.2026 - 11:00

Massimo Bagnato
Massimo Bagnato

Intervento dei carabinieri alla Balduina, il giudice convalida il fermo e dispone il divieto di avvicinamento.

Covermedia

30.04.2026, 11:00

30.04.2026, 11:18

Massimo Bagnato è stato fermato il 27 aprile a Roma dopo la denuncia dell’ex compagna per stalking.

Il volto noto della comicità televisiva, diventato popolare grazie a «Zelig» e poi a «LOL – Chi ride è fuori», è stato bloccato dai carabinieri nel quartiere Balduina dopo una chiamata al 112 della donna con cui aveva avuto una relazione durata circa dieci anni.

Secondo le ricostruzioni concordanti, si sarebbe presentato sotto l’abitazione dell’ex, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo dei militari, l’attore sarebbe apparso agitato. Durante il fermo avrebbe pronunciato la frase «Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato», riportata da Adnkronos.

Comportamenti strani dopo la rottura:

La querela descrive una serie di comportamenti successivi alla rottura: appostamenti sotto casa e nei pressi della palestra, oltre a tentativi insistenti di contatto. Circostanze che, secondo quanto emerge, avrebbero inciso sulle abitudini quotidiane della donna.

In sede di convalida, il 53enne ha ammesso alcuni episodi, sostenendo però – come riportato da «Open» – di aver agito «sempre con educazione» e solo per chiarire la fine della relazione.

Il giudice ha convalidato il fermo, escludendo la custodia cautelare in carcere e disponendo il divieto di avvicinamento.

L’indagine prosegue ora per verificare nel dettaglio i fatti contestati e accertare eventuali responsabilità nelle prossime fasi del procedimento.

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