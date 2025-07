Massimo Boldi compirà presto 80 anni. Imago

In un'intervista per il suo 80° compleanno, Massimo Boldi riflette sulla sua vita e carriera, affrontando temi personali e professionali, e condividendo aneddoti significativi.

Nicolò Forni

Massimo Boldi celebra oggi, 23 luglio, il suo 80° compleanno, un traguardo che lo porta a riflettere sulla sua vita e carriera.

In un'intervista al «Corriere della Sera», il celebre attore italiano esprime la sua curiosità per il futuro, nonostante l'età avanzata, e la mancanza della deceduta moglie Marisa: «Mi piacerebbe riavere indietro tutto quello che mi è stato tolto ingiustamente».

L'attore ricorda momenti significativi della sua carriera, come l'incontro con Teo Teocoli, con cui ha condiviso sia tensioni che riconciliazioni, e l'umiliazione subita al Teatro Petruzzelli di Bari nel 1983, quando «i fischi ricevuti ancora prima di salire in scena mi fecero molto male».

Il taglio con De Sica

Boldi parla apertamente del suo uso di Tavor, un ansiolitico che lo aiuta a gestire l'ansia prima di salire sul palco. Descrive come il farmaco sia essenziale per lui, permettendogli di superare la tachicardia iniziale e di rilassarsi dopo il primo applauso.

Un altro tema centrale dell'intervista è il suo rapporto con Christian De Sica, con cui ha formato un duo di successo. Il nativo di Luino chiarisce che non ci sono mai stati litigi tra loro, ma che la separazione è stata necessaria dopo la morte di Marisa, per permettergli di dedicarsi a progetti che avrebbero lasciato un'eredità per le sue figlie.

Nonostante il successo, sentiva che qualcosa non funzionava più come all'inizio.

Il rapporto con le donne

Infine, Boldi riflette sul suo rapporto con le donne. Pur avendo sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso sul lavoro, ammette che ci sono stati momenti di tensione con Marisa.

Oggi non sente il bisogno di cercare una nuova compagna: «Non mi va più di corteggiare nessuno. E quelle che corteggiano me sono troppo più giovani», dice.

Preferisce l'amicizia, avendo imparato che spesso le relazioni sono superficiali e che molte donne sono attratte solo dalla sua notorietà.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.