Massimo Giletti

Il conduttore e giornalista di nuovo protagonista della tv di Stato.

Covermedia

Massimo Giletti torna ad essere un volto Rai: il nuovo contratto è stato firmato.

«Siamo molto soddisfatti – hanno detto l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi – di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa».

A sette anni dall’ultima volta Giletti torna in Rai «per la realizzazione di diversi progetti editoriali», come si legge nella nota ufficiale dell’azienda.

Al momento non sono stati ancora svelati questi progetti anche se, secondo le indiscrezioni, Giletti potrebbe trovare posto in prima serata o nella fascia pomeridiana della domenica.

«Ritrovare le persone con le quali sono cresciuto è l’emozione più grande di questo ritorno in Rai e avere superato il test di produrre un grande evento realizzato internamente è una cosa molto forte. Al momento questo rientro è una prova reciproca tra me e la Rai. Penso di non avere fatto nessun errore e nonostante fossi andato in un’altra azienda, rimaneva dentro di me il dolore di questa cosa», ha ammesso Massimo durante un incontro con i giornalisti.

