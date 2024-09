Dopo una lunga assenza, il giornalista torna sul piccolo schermo con il nuovo approfondimento di attualità in onda su Rai3. Tra reportage e collegamenti dal vivo, Giletti mira a raccontare le sfide e le storie dei cittadini italiani in un momento complesso per il Paese.

Dopo mesi di attesa, Massimo Giletti torna in televisione con «Lo stato delle cose», il suo nuovo programma in prima serata su Rai3.

Il format, frutto della collaborazione tra Giletti, Emanuela Imparato e Massimo Martelli, si prefigge di affrontare temi d'attualità attraverso la lente del reportage.

Il cuore pulsante del programma sono i cittadini comuni, che con le loro storie diventano protagonisti. Saranno proprio loro a denunciare e a cercare risposte su temi che toccano da vicino la vita di tutti i giorni.

I reportage, spesso ambientati in piazze italiane, offriranno uno sguardo immersivo sulla realtà del Paese, evidenziando anche questioni locali spesso considerate marginali.

Giletti, noto per il suo stile diretto e per i faccia a faccia accesi, tornerà a interfacciarsi con politici, esperti e personaggi pubblici, garantendo un dibattito ricco e vivace.

Questo nuovo progetto segna una fase importante nella carriera di Giletti, che torna con l'obiettivo di offrire al pubblico un'informazione chiara e coinvolgente, riportando l'attenzione sui problemi e le storie che spesso vengono trascurati dal mainstream.

