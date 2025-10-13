Massimo Giletti

Ospite di «Tv Talk», il conduttore lascia aperta la possibilità di riportare in vita il suo storico talk domenicale.

Massimo Giletti lascia aperta la porta a un possibile ritorno su Rai1 con «L’Arena».

Durante la sua ospitata a «Tv Talk», il conduttore ha accennato alla possibilità di una nuova edizione del programma che lo rese celebre: «Qualcuno aveva detto "Io non escludo il ritorno"... Non si esclude mai un ritorno», ha commentato sorridendo.

L’attuale volto di «Lo Stato delle Cose» su Rai3 ha però frenato gli entusiasmi, ricordando come «basti una mezza frase per scatenare tutto» e sottolineando di aver «già fatto la propria storia» nel talk domenicale.

In un’intervista a Vanity Fair, Giletti aveva spiegato di non aver ancora «firmato alcun contratto», ma di essere «in prova» e aperto a nuovi progetti in Rai. «Tutto è possibile», aveva confidato al magazine, alimentando le ipotesi su un suo ritorno stabile sulla rete ammiraglia.

Volto storico de «L’Arena» fino al 2017 e di «Non è l’Arena» su La7, Giletti è tornato in Rai nel 2024 con lo speciale «La TV fa 70». Le sue ultime dichiarazioni riaccendono ora le voci su un rilancio domenicale nel segno del suo talk più iconico.