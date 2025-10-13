  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

su Rai1 Verso il ritorno di Massimo Giletti con «L’Arena»? «Tutto è possibile»

Covermedia

13.10.2025 - 11:00

Massimo Giletti
Massimo Giletti

Ospite di «Tv Talk», il conduttore lascia aperta la possibilità di riportare in vita il suo storico talk domenicale.

Covermedia

13.10.2025, 11:00

13.10.2025, 11:04

Massimo Giletti lascia aperta la porta a un possibile ritorno su Rai1 con «L’Arena».

Durante la sua ospitata a «Tv Talk», il conduttore ha accennato alla possibilità di una nuova edizione del programma che lo rese celebre: «Qualcuno aveva detto "Io non escludo il ritorno"... Non si esclude mai un ritorno», ha commentato sorridendo.

L’attuale volto di «Lo Stato delle Cose» su Rai3 ha però frenato gli entusiasmi, ricordando come «basti una mezza frase per scatenare tutto» e sottolineando di aver «già fatto la propria storia» nel talk domenicale.

In un’intervista a Vanity Fair, Giletti aveva spiegato di non aver ancora «firmato alcun contratto», ma di essere «in prova» e aperto a nuovi progetti in Rai. «Tutto è possibile», aveva confidato al magazine, alimentando le ipotesi su un suo ritorno stabile sulla rete ammiraglia.

Volto storico de «L’Arena» fino al 2017 e di «Non è l’Arena» su La7, Giletti è tornato in Rai nel 2024 con lo speciale «La TV fa 70». Le sue ultime dichiarazioni riaccendono ora le voci su un rilancio domenicale nel segno del suo talk più iconico.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Si cerca Eva Martinez Mattei
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Ecco chi sono i 20 ostaggi israeliani ancora vivi rilasciati oggi da Hamas

Altre notizie

Paparazzati insieme. Ecco il bacio tra Katy Perry e Justin Trudeau che conferma la loro storia d'amore

Paparazzati insiemeEcco il bacio tra Katy Perry e Justin Trudeau che conferma la loro storia d'amore

Differenza d'età. 29 lei, 20 lui: Jackie Apostel smonta le polemiche sul suo amore con Cruz Beckham

Differenza d'età29 lei, 20 lui: Jackie Apostel smonta le polemiche sul suo amore con Cruz Beckham

Ecco quando. Gwen Stefani torna con i No Doubt: la reunion avverrà a Las Vegas

Ecco quandoGwen Stefani torna con i No Doubt: la reunion avverrà a Las Vegas