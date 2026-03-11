«Moulin Rouge! Il Musical»Massimo Romeo Piparo: «Porto il kolossal musicale a Milano con un teatro intero»
Covermedia
11.3.2026 - 11:00
Il kolossal musicale lascia Roma e trasloca a Sesto San Giovanni: dal 18 novembre lo Chapiteau del Sistina verrà rimontato alle porte del capoluogo lombardo.
Covermedia
11.03.2026, 11:00
11.03.2026, 11:17
Covermedia
Massimo Romeo Piparo prepara il trasloco. Dopo il successo della lunga stagione romana, «Moulin Rouge! Il Musical» si prepara a cambiare città con un'operazione logistica fuori scala per il teatro italiano.
Il kolossal tratto dal film di Baz Luhrmann non si limiterà infatti a trasferire cast e scenografie: l'intero Sistina Chapiteau, il teatro temporaneo costruito per lo spettacolo a Tor di Quinto, verrà smontato e ricostruito nell'area di via Milano 218 a Sesto San Giovanni, dove il debutto è previsto dal 18 novembre.
A guidare la produzione è il regista e produttore romano, direttore artistico del Teatro Sistina e tra i principali promotori del musical in Italia. Proprio spiegando la scelta della struttura itinerante ha dichiarato al Corriere della Sera: «Lo spettacolo arriverà a Milano e non sarà uno dei palchi cittadini a ospitarlo: il musical si porterà dietro un teatro intero».
Il Sistina Chapiteau è stato progettato su misura per spettacoli immersivi di grande formato: oltre mille posti, palco multiplo, pedane girevoli e orchestra dal vivo per ricreare l'atmosfera del cabaret parigino della Belle Époque che fa da sfondo alla storia.
Il cast
Nel cast della versione italiana la prima donna è Serena Autieri, interprete della diva Satine, mentre Luca Gaudiano veste i panni di Christian, il giovane compositore innamorato della stella del Moulin Rouge. Attorno ai due protagonisti si muove una compagnia numerosa tra cantanti, attori e corpo di ballo, elemento centrale dello spettacolo.
Con il trasferimento in Lombardia si apre una nuova fase della produzione: nelle prossime settimane verranno annunciati calendario delle repliche milanesi e apertura ufficiale delle prevendite per la stagione autunnale.