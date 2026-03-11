Massimo Romeo Piparo

Il kolossal musicale lascia Roma e trasloca a Sesto San Giovanni: dal 18 novembre lo Chapiteau del Sistina verrà rimontato alle porte del capoluogo lombardo.

Massimo Romeo Piparo prepara il trasloco. Dopo il successo della lunga stagione romana, «Moulin Rouge! Il Musical» si prepara a cambiare città con un'operazione logistica fuori scala per il teatro italiano.

Il kolossal tratto dal film di Baz Luhrmann non si limiterà infatti a trasferire cast e scenografie: l'intero Sistina Chapiteau, il teatro temporaneo costruito per lo spettacolo a Tor di Quinto, verrà smontato e ricostruito nell'area di via Milano 218 a Sesto San Giovanni, dove il debutto è previsto dal 18 novembre.

A guidare la produzione è il regista e produttore romano, direttore artistico del Teatro Sistina e tra i principali promotori del musical in Italia. Proprio spiegando la scelta della struttura itinerante ha dichiarato al Corriere della Sera: «Lo spettacolo arriverà a Milano e non sarà uno dei palchi cittadini a ospitarlo: il musical si porterà dietro un teatro intero».

Il Sistina Chapiteau è stato progettato su misura per spettacoli immersivi di grande formato: oltre mille posti, palco multiplo, pedane girevoli e orchestra dal vivo per ricreare l'atmosfera del cabaret parigino della Belle Époque che fa da sfondo alla storia.

Il cast

Nel cast della versione italiana la prima donna è Serena Autieri, interprete della diva Satine, mentre Luca Gaudiano veste i panni di Christian, il giovane compositore innamorato della stella del Moulin Rouge. Attorno ai due protagonisti si muove una compagnia numerosa tra cantanti, attori e corpo di ballo, elemento centrale dello spettacolo.

Con il trasferimento in Lombardia si apre una nuova fase della produzione: nelle prossime settimane verranno annunciati calendario delle repliche milanesi e apertura ufficiale delle prevendite per la stagione autunnale.