Il nuovo MasterChef italiano è Matteo «Teo» Canzi, 24enne brianzolo che ha conquistato i giudici nella finale del talent culinario con un menù personale e creativo.

Hai fretta? blue News riassume per te Matteo Canzi ha vinto la 15esima edizione di MasterChef Italia, superando in finale Carlotta dopo una sfida serrata davanti ai giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli.

Il successo gli vale 100 mila euro, un corso alla scuola di cucina ALMA e la pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Il 24enne sogna ora di diventare private chef e costruire una carriera internazionale nella ristorazione.

La quindicesima edizione di MasterChef Italia ha il suo vincitore. A conquistare il titolo è stato Matteo «Teo» Canzi, 24 anni, originario della Brianza, che nella finale ha convinto i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menu personale.

Secondo quanto riportato da «Sky» e dal sito ufficiale del programma, il giovane concorrente si è imposto al termine di una serata ricca di tensione e imprevisti.

La sfida decisiva si è trasformata in un duello serrato con Carlotta, battuta di misura nell'ultimo confronto in cucina. Con questa vittoria Canzi diventa il quindicesimo MasterChef italiano e si aggiudica un premio di 100 mila euro in gettoni d'oro, oltre a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e alla pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori del programma e dalla casa editrice Baldini+Castoldi, il volume si intitola «Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina» e sarà pubblicato il 12 marzo.

Dalla Brianza al sogno della cucina

Canzi è nato e cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco, e attualmente studia International Marketing. Nonostante il percorso universitario, il suo obiettivo è sempre stato quello di lavorare nel mondo della cucina.

Secondo quanto raccontato dal concorrente durante il programma, la passione nasce quando è ancora bambino, grazie ai momenti trascorsi ai fornelli con la nonna.

Il vero punto di svolta arriva però alcuni anni fa, durante le festività natalizie, quando decide di cimentarsi con una ricetta particolarmente impegnativa: il filetto alla Wellington. Il successo del piatto gli fa capire che la cucina può diventare qualcosa di più di un semplice hobby.

Da quel momento, come raccontato nella trasmissione, inizia a studiare tecniche culinarie, sperimentare ricette e approfondire ingredienti e tradizioni gastronomiche.

La partecipazione a MasterChef diventa così anche un modo per dimostrare alla famiglia di voler trasformare questa passione in una professione.

L'obiettivo: diventare private chef

Il vincitore ha già un progetto chiaro per il futuro. Come riferisce «Leggo.it», Canzi sogna di diventare private chef e costruire una carriera internazionale nella ristorazione.

Per farlo ha iniziato a esplorare diverse tradizioni gastronomiche, mostrando un interesse particolare per la cucina spagnola e quella giapponese.

Curiosità e voglia di sperimentare sono state infatti alcune delle caratteristiche che lo hanno accompagnato durante tutta la sua esperienza nel talent culinario.

Nella vita privata ama anche lo sport, anche se negli ultimi anni un infortunio lo ha costretto a rallentare. Durante la finale era presente anche la fidanzata Elena, che ha seguito la prova conclusiva dalla masterclass.

Una finale ricca di ospiti e imprevisti

L'ultimo episodio della stagione è stato particolarmente movimentato. Sempre stando a «Sky», dopo l'eliminazione di Dounia e Matteo Rinaldi nella semifinale - una puntata che ha visto la partecipazione dello chef tristellato Norbert Niederkofler - la finale si è trasformata in uno scontro diretto tra Teo e Carlotta.

Durante la preparazione dei menu sono intervenuti anche due ospiti speciali. La chef Chiara Pavan ha chiesto ai finalisti di realizzare un amuse-bouche con fiori commestibili, mentre lo chef Giancarlo Perbellini è stato chiamato a valutare i secondi piatti.

Al termine della degustazione completa dei menu, i giudici hanno preso la decisione finale. La vittoria è andata a Matteo Canzi, premiato per la sua creatività, la tecnica e la visione personale della cucina.