Barbieri Con Cannavacciuolo E Locatelli

Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli di nuovo insieme tra tradizione e innovazione.

Covermedia Covermedia

«MasterChef Italia» riaccende i fornelli. La nuova stagione debutta su Sky e NOW l’11 dicembre, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ancora una volta al timone.

Il motto di quest’anno è «Non c’è tradizione senza innovazione, e non c’è innovazione senza tradizione»: una dichiarazione d’intenti che anticipa prove più creative, ingredienti sorprendenti e una cucina attenta alla sostenibilità.

La quindicesima edizione, prodotta da Endemol Shine Italy, promette di spingersi oltre i confini classici del format, mescolando cultura gastronomica, tecnica e contemporaneità.

Gli aspiranti chef dovranno superare sfide sempre più selettive – dalle mystery box alle prove in esterna – dimostrando non solo talento ma anche capacità di adattamento e visione. «Vogliamo scoprire cuochi che guardino avanti, senza dimenticare le radici», ha spiegato Cannavacciuolo in conferenza stampa.

Per Barbieri sarà un ritorno nel segno della ricerca: «La cucina è evoluzione continua», mentre Locatelli ha sottolineato il valore umano del programma, «un viaggio che forma più delle ricette».

Dopo la finale, i tre giudici non si fermeranno: Barbieri presenterà un nuovo libro in uscita a marzo 2026, Cannavacciuolo aprirà un bistrot a Torino e Locatelli tornerà sul piccolo schermo con una serie dedicata alla cucina etica.