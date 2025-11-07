  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

15esima edizione «MasterChef Italia» riaccende i fornelli, ecco quando

Covermedia

7.11.2025 - 16:30

Barbieri Con Cannavacciuolo E Locatelli
Barbieri Con Cannavacciuolo E Locatelli

Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli di nuovo insieme tra tradizione e innovazione.

Covermedia

07.11.2025, 16:30

07.11.2025, 16:45

«MasterChef Italia» riaccende i fornelli. La nuova stagione debutta su Sky e NOW l’11 dicembre, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ancora una volta al timone.

Il motto di quest’anno è «Non c’è tradizione senza innovazione, e non c’è innovazione senza tradizione»: una dichiarazione d’intenti che anticipa prove più creative, ingredienti sorprendenti e una cucina attenta alla sostenibilità.

La quindicesima edizione, prodotta da Endemol Shine Italy, promette di spingersi oltre i confini classici del format, mescolando cultura gastronomica, tecnica e contemporaneità.

Gli aspiranti chef dovranno superare sfide sempre più selettive – dalle mystery box alle prove in esterna – dimostrando non solo talento ma anche capacità di adattamento e visione. «Vogliamo scoprire cuochi che guardino avanti, senza dimenticare le radici», ha spiegato Cannavacciuolo in conferenza stampa.

Per Barbieri sarà un ritorno nel segno della ricerca: «La cucina è evoluzione continua», mentre Locatelli ha sottolineato il valore umano del programma, «un viaggio che forma più delle ricette».

Dopo la finale, i tre giudici non si fermeranno: Barbieri presenterà un nuovo libro in uscita a marzo 2026, Cannavacciuolo aprirà un bistrot a Torino e Locatelli tornerà sul piccolo schermo con una serie dedicata alla cucina etica.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Modella brasiliana aggredita su un treno: «Voleva uccidermi, nessuno è intervenuto»
Ecco chi è «Doudou Cross Bitume», uno dei sospettati del colpo al Louvre
Nuovo capitolo per Kate e William: anticipato il trasloco alla Forest Lodge

Altre notizie

Musica. Il rap domina le nomination dei Grammy 2026 con un pizzico di K-pop

MusicaIl rap domina le nomination dei Grammy 2026 con un pizzico di K-pop

Bugie bianche, ma no solo.... Claudio Amendola confessa: «Ho riciclato test Covid per evitare matrimoni»

Bugie bianche, ma no solo...Claudio Amendola confessa: «Ho riciclato test Covid per evitare matrimoni»

Libro in pubblicazione. Elisabetta Canalis: «Ho imparato che un cane può salvarti più di un uomo»

Libro in pubblicazioneElisabetta Canalis: «Ho imparato che un cane può salvarti più di un uomo»