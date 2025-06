Matilda De Angelis critica il Nastro d'Argento: «Irrispettoso condividerlo con Elodie». La presidente del premio risponde

Elodie e Matilda De Angelis alla premiazione dei Nastri d'Argento 2025 IMAGO/Italy Photo Press

Matilda De Angelis ha criticato il fatto di aver condiviso il premio di Miglior attrice non protagonista dei Nastri d'Argento con Elodie per il film «Fuori» di Mario Martone. Una contestazione che ha sorpreso Laura Delli Colli, presidente del premio assegnato dai giornalisti cinematografici italiani.

Matilda De Angelis ha espresso il suo disappunto per aver condiviso il Nastro d'Argento come Migliore attrice non protagonista con Elodie per il film «Fuori» di Mario Martone.

Come cita «RaiNews», in un'intervista a «Il Fatto Quotidiano», l'attrice ha dichiarato: «È molto strano vincere un premio insieme ad un'altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo».

De Angelis ha sottolineato come la condivisione di un premio possa sminuire la singolarità e l'impegno individuale, affermando che «i premi non valgono nulla, non sono il motivo per cui faccio il mio lavoro. Faccio questo mestiere perché mi diverto, altrimenti sarebbe tra i più brutti del mondo».

«Una cosa surreale»

Non si è fatta attendere la risposta di Laura Delli Colli, presidente del premio assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

«Siamo rimasti sorpresi perché ieri [lunedì] non sembrava ci fosse un clima strano, una situazione competitiva o tesa. Ho visto ora [martedì] il Tg1 e il servizio finisce con le tre attrici di Fuori e Matilda che dice: "Ci siamo amate moltissimo", una cosa surreale», ha dichiarato a «Fanpage».

Delli Colli ha poi tenuto a precisare che non si tratta di una vittoria ex aequo, ma che le due donne erano candidate insieme nella categoria, una prassi prevista dai Nastri d'Argento, a differenza di altri riconoscimenti.

«Non abbiamo capito lo spirito della contestazione, visto che Matilda poteva parlare o tirarsi indietro prima, volendo a candidature ufficializzate», ha continuato la presidente. «Se lo si vuole contestare magari non lo si ritira nemmeno», ha concluso.

Una criptica storia su Instagram?

Nel frattempo De Angelis ha pubblicato una singolare storia su Instagram: l'attrice ha condiviso il post del fotografo Giovanni Onofri, dove si vedono alcuni scatti del red carpet dei Nastri d'Argento.

La storia mostra una foto di Matilda con Elodie che si guardano sorridenti, e De Angelis ha scritto in calce: «Questo è». Che si tratti di un tentativo per placare la polemica che ha scatenato con le sue parole?

Dato che, dalle sue dichiarazioni, forse un po' di risentimento nei confronti della collega c'è stato.

