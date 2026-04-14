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Presto in uscita Matilda De Angelis torna con la stagione conclusiva de «La legge di Lidia Poët»

Covermedia

14.4.2026 - 16:30

Matilda De Angelis
Matilda De Angelis
Covermedia

L'attrice veste per l'ultima volta i panni dell'avvocata simbolo di emancipazione femminile.

Covermedia

14.04.2026, 16:30

14.04.2026, 16:33

Matilda De Angelis torna nei panni di Lidia Poët nella stagione finale della serie «La legge di Lidia Poët», disponibile su Netflix dal 15 aprile.

Il capitolo conclusivo riporta in scena l’avvocata torinese realmente esistita che ha sfidato le regole di fine Ottocento, chiudendo un racconto che unisce indagine legale e percorso di emancipazione.

Durante la presentazione, come riportato da Adnkronos, l’interprete ha ribadito il senso contemporaneo della storia: «Il nome di Lidia è un pretesto per raccontare una storia di emancipazione femminile».

Una dichiarazione espressa anche in altre interviste e coerente con l’impianto della serie, che utilizza il contesto storico per riflettere su temi attuali come il ruolo delle donne e l’accesso alle professioni.

Proseguono le vicende legali e personali

La nuova stagione sviluppa ulteriormente i casi dello studio legale e le dinamiche personali della protagonista, alternando ritmo investigativo e momenti più intimi.

Resta centrale anche l’ambientazione ottocentesca, così come la ricostruzione del contesto sociale in cui si muove quella che è considerata la prima avvocata d’Italia, la cui vicenda continua a essere un riferimento nel racconto televisivo contemporaneo.

La stagione sarà disponibile integralmente dal 15 aprile sulla piattaforma, segnando la chiusura definitiva della serie e confermando la crescente presenza internazionale delle produzioni italiane.

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