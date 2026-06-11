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Fiction Matilde Gioli anticipa il ritorno di «Doc» e rivela il suo sogno: «Ecco cosa vorrei fare»

Covermedia

11.6.2026 - 13:00

Matilde Gioli
Matilde Gioli

La protagonista della fiction Rai conferma l'arrivo della nuova stagione e guarda a un futuro internazionale.

Covermedia

11.06.2026, 13:00

11.06.2026, 13:01

Nelle tue mani» ci sarà anche la sanità italiana. Lo ha anticipato Matilde Gioli durante la presentazione dell'Italian Global Series Festival, dove ha parlato del ritorno della serie e delle sue ambizioni professionali.

L'attrice, madrina della manifestazione in programma a luglio tra Rimini e Riccione, ha confermato che i nuovi episodi debutteranno a ottobre su Rai 1. Senza entrare nei dettagli della trama, ha spiegato che la stagione sarà caratterizzata da «storie di persone molto vere» e affronterà anche temi sociali legati all'attualità.

La quarta stagione riporterà sullo schermo la dottoressa Giulia Giordano, uno dei personaggi centrali del medical drama guidato da Luca Argentero. Per il cast si è trattato di un lungo lavoro iniziato nel 2025 e concluso nei primi mesi del 2026.

Il sogno

Accanto alle anticipazioni sulla fiction, Gioli ha parlato anche delle produzioni che l'hanno maggiormente segnata come spettatrice. Tra queste c'è «Grey's Anatomy», la longeva serie ambientata al Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle.

L'attrice ha raccontato che le piacerebbe un giorno prendere parte a una produzione internazionale di quel livello, arrivando a immaginare per gioco un ideale passaggio della sua Giulia Giordano dai corridoi dell'ospedale Ambrosiano a quelli del celebre ospedale televisivo americano.

In attesa del ritorno di «Doc», previsto per l'autunno, la 30enne conferma così il forte legame con la serie che l'ha resa popolare presso il grande pubblico senza nascondere nuove ambizioni professionali.

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