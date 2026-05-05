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Lancia il nuovo lavoro Il consiglio di Matilde Gioli: «Prima di cercare l'amore, cerca te stessa»

Covermedia

5.5.2026 - 13:00

Matilde Gioli
Matilde Gioli

Il film «Non è un paese per single» debutta su Prime Video l'8 maggio dal romanzo di Felicia Kingsley.

Covermedia

05.05.2026, 13:00

05.05.2026, 13:03

Matilde Gioli rilancia il tema dell'identità personale nel nuovo romance ambientato in Toscana.

L'attrice milanese imprime una direzione precisa a «Non è un paese per single»: «Prima di cercare l'amore, cerca te stessa».

La dichiarazione, rilasciata al quotidiano Il Giornale, definisce il cuore del film diretto da Laura Chiossone e tratto dal bestseller di Felicia Kingsley.

Al centro c'è Elisa, madre single profondamente legata alla tenuta di famiglia nel Chianti, «Le Giuggiole».

Il suo equilibrio cambia con il ritorno di Michele, interpretato da Cristiano Caccamo, amico d'infanzia rientrato nel borgo dopo un'eredità. Il loro incontro riattiva tensioni sospese, tra attrazione e resistenza, in un contesto che amplifica ogni scelta.

Il racconto si muove così su un doppio piano: da un lato la relazione, dall'altro un percorso individuale che non parte dall'amore ma lo mette in discussione.

La frase dell'interprete diventa chiave di lettura di una commedia che si allontana dai modelli più lineari del genere, inserendo il legame sentimentale come conseguenza e non come obiettivo.

In questo equilibrio, il borgo toscano assume un ruolo attivo: spazio di ritorno e trasformazione, dove passato e presente si sovrappongono fino a ridefinire le priorità della protagonista.

«Non è un paese per single» sarà disponibile dall'8 maggio 2026 su Prime Video.

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