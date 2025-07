Matilde Gioli

La commedia romantica tratta dal bestseller di Felicia Kingsley arriva nel 2026: ecco cast, trama e debutto.

Covermedia Covermedia

Il film «Non è un paese per single», tratto dall'omonimo romanzo di Felicia Kingsley, approderà su Prime Video all'inizio del 2026.

Al centro, la travolgente Matilde Gioli nei panni di Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole in un idilliaco paese del Chianti, dove tutti sembrano avere una coppia tranne lei.

Il ritorno di Michele (Cristiano Caccamo), suo amico d'infanzia, sconvolge la quiete: tra emozioni riemergenti e vecchi ricordi, la sua vita prende una piega inaspettata. Accanto alla coppia protagonista troviamo Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e Marco Cocci, con la partecipazione speciale di Bebo Storti.

Dietro la macchina da presa Laura Chiossone; la sceneggiatura è firmata da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Prodotto da Amazon MGM Studios in collaborazione con Italian International Film – Lucisano Media Group, il film sarà distribuito in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

In uscita a inizio 2026

Il teaser diffuso durante l'evento Prime Video Presents Italia indica «inizio 2026» come finestra di uscita. Le riprese sono tuttora in corso, tra le colline di Belvedere in Chianti, dove è stata scattata anche la foto ufficiale del cast.

A raccontare il dietro le quinte è la stessa protagonista: «Sarò la protagonista di «Non è un paese per single», tratto dal bestseller di Felicia Kingsley che andrà su Prime Video. Lo abbiamo girato in Toscana, un'esperienza magica in un luogo incantevole», ha dichiarato Matilde Gioli in una recente intervista a La Stampa, sottolineando l'entusiasmo per il ruolo di Elisa e la forza femminile del progetto.

Il film promette un racconto dal punto di vista del female gaze: storie guidate da donne, regia al femminile, eccentrico romance tra maturità e riscoperta dei sentimenti.