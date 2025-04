Flavio Montrucchio

Partirà stasera, mercoledì 16 aprile, una nuova emozionante edizione di «Matrimonio a Prima Vista» su Real Time, condotta da Flavio Montrucchio. Scopri le coppie protagoniste e tutte le curiosità su questa stagione ricca di sorprese.

Covermedia Covermedia

Stasera, mercoledì 16 aprile, riparte su Real Time la nuova edizione di «Matrimonio a Prima Vista 2025», il programma che ha appassionato milioni di telespettatori e che, anche quest'anno, promette emozioni forti e sorprese.

Il format, amatissimo da chi segue il romanticismo televisivo, vedrà in scena sei single, divisi in tre coppie, che daranno vita a una serie di incontri emozionanti, con l'augurio che possano durare per sempre. Il grande giorno per queste coppie, infatti, rappresenta l'inizio di un cammino che potrebbe durare tutta la vita. Scopriamo insieme i protagonisti di questa edizione.

La prima coppia di sposi che il pubblico avrà il piacere di conoscere è composta da Adele Carlucci e Giorgio Badaracco. Lei, 25 anni, di Cento, in provincia di Ferrara, e lui, 28 anni, di Focene, in provincia di Roma.

Adele, che lavora come operatrice socio-sanitaria, è una ragazza piena di passioni. Canta in un coro gospel, si impegna in un'associazione che promuove esperienze nella natura e ama la musica techno, che ascolta anche tra le mura di casa.

La giovane donna, inoltre, ha una grande passione per la pittura. Con il suo carattere socievole e la ricerca di una relazione solida, Adele spera di trovare l'amore, cercando un uomo che sappia quello che vuole dalla vita e che possa offrirle il sostegno e l'affetto di cui sente il bisogno.

Giorgio, dal canto suo, è alla ricerca di un equilibrio che possa dare stabilità alla sua vita sentimentale. Le sue aspettative sono alte, così come il desiderio di vivere una relazione che non si basi solo sulla passione, ma su un'amicizia autentica e sulla complicità.

La conduzione della nuova edizione di «Matrimonio a Prima Vista 2025» è affidata a Flavio Montrucchio, che accompagnerà le coppie nel loro percorso, offrendo supporto e guidandole attraverso le varie sfide del matrimonio.

L'attenzione sarà tutta rivolta a come queste coppie si adatteranno alle sfide che il matrimonio comporta, sin dal primo incontro. L'aspetto psicologico, la compatibilità, ma anche le difficoltà legate alla vita di coppia saranno protagonisti di questa edizione, che non mancherà di regalare momenti di tensione e di dolcezza.

Il programma, che ha conquistato un ampio pubblico negli anni, torna con nuove emozioni e nuovi personaggi, pronti a intraprendere un viaggio che cambierà le loro vite. Non resta che scoprire come andrà a finire e se, come nelle edizioni precedenti, qualche coppia riuscirà a coronare il proprio sogno d'amore.

L'appuntamento è per questa sera, alle 21:30, su Real Time: non perdere l'inizio di una nuova, imperdibile edizione di «Matrimonio a Prima Vista 2025».