Matt Damon e Ben Affleck in «The Rip – Soldi sporchi» Covermedia

Gli agenti di Miami accusano il film Netflix di aver danneggiato la loro reputazione professionale attraverso personaggi che ritengono ispirati a loro.

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Jason Smith e Jonathan Santana hanno avviato un'azione legale contro le società degli attori, Artists Equity e Falco Productions, accusandole anche di aver provocato loro un forte stress emotivo.

Il thriller criminale, distribuito da Netflix a gennaio, segue i personaggi interpretati da Damon e Affleck, il tenente Dane Dumars e il detective J.D. Byrne, che dopo aver scoperto 20 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro, nascosti nel covo di un cartello della droga, portano alla luce episodi di corruzione all'interno della polizia.

Pur non essendo mai citati direttamente nel film, Smith e Santana sostengono che i protagonisti siano chiaramente ispirati a loro e che questo abbia causato «gravi danni» alla loro reputazione personale e professionale.

Secondo gli agenti, il film e la campagna promozionale suggerirebbero comportamenti scorretti, cattiva condotta e pratiche non etiche legate a una reale operazione delle forze dell'ordine.

Come riportato da Entertainment Weekly, nella denuncia viene evidenziato anche l'uso della frase iniziale «ispirato a fatti reali», nonostante gli eventi raccontati nel film «non siano mai accaduti», fatta eccezione per il sequestro di denaro avvenuto nel giugno 2016.

«L'utilizzo di dettagli specifici dell'indagine del 29 giugno 2016, combinato con l'ambientazione a Miami-Dade e la rappresentazione di una squadra antidroga, porta ragionevolmente il pubblico ad associare i personaggi ai ricorrenti», sostengono gli agenti nei documenti legali.

Secondo quanto emerso, i due poliziotti avevano inviato una diffida alle società di Damon e Affleck già nel dicembre 2025. Dopo l'uscita del film, le produzioni avevano respinto le accuse definendole «infondate», sottolineando che nessuno dei due agenti viene nominato o indicato esplicitamente.

Gli agenti chiedono ora una rettifica pubblica, un disclaimer ben visibile nel film, oltre al risarcimento dei danni e delle spese legali.

Nel cast di «The Rip – Soldi sporchi» figurano anche Steven Yeun, Teyana Taylor e Kyle Chandler.