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Verso l'ennesimo comeback Matt Damon e Jason Bourne, la caccia al nuovo film continua

Covermedia

15.6.2026 - 11:00

Matt Damon
Matt Damon
Covermedia

A quasi dieci anni dall'ultimo capitolo, autori e produttori lavorano ancora a una nuova storia per riportare sullo schermo l'ex agente della CIA.

Covermedia

15.06.2026, 11:00

15.06.2026, 11:06

Matt Damon non ha archiviato Jason Bourne.

A quasi dieci anni dall'ultimo film, autori e produttori continuano a lavorare a nuove idee per riportare sullo schermo l'ex agente della CIA interpretato dall'attore premio Oscar.

Damon veste i panni di Bourne dal 2002, anno di uscita del film «The Bourne Identity». Il personaggio è poi tornato sul grande schermo con «The Bourne Supremacy», «The Bourne Ultimatum» e, nel 2016, con «Jason Bourne».

«Cerchiamo sempre di realizzare un altro film della serie perché ci siamo divertiti molto e tutti quelli che ci hanno lavorato la amano», ha dichiarato a Parade. «C'è sempre qualcuno che prova a scrivere una nuova sceneggiatura e a trovare una nuova storia. Quindi, se avete qualche idea, fatecelo sapere».

Il futuro della saga resta aperto. Nel 2023 era emersa la notizia di un nuovo progetto legato al franchise affidato al regista Edward Berger, senza indicazioni sul possibile coinvolgimento di Damon.

Più difficile, invece, un ritorno di Paul Greengrass, regista di «The Bourne Supremacy», «The Bourne Ultimatum» e «Jason Bourne». Nel 2024 il filmmaker aveva escluso l'ipotesi di tornare dietro la macchina da presa.

Nel frattempo Damon sarà tra i protagonisti del film «The Odyssey», il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan, in arrivo nelle sale il 17 luglio.

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