Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»

Matt Damon Covermedia

L'attore ha svelato un retroscena dal kolossal di Christopher Nolan: la collega continuava a recitare con la stessa intensità anche quando la camera era puntata altrove.

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Un dettaglio delle riprese di «The Odyssey» ha colpito più di ogni altro Matt Damon.

Nel kolossal di Christopher Nolan, dove interpreta Ulisse accanto alla Penelope di Anne Hathaway, l'attore si è trovato davanti a una dedizione che non si aspettava.

Parlando con ELLE, la star di «The Bourne Identity» ha raccontato che la vincitrice dell'Oscar continuava a vivere la scena fino in fondo anche quando non era al centro dell'inquadratura.

«Aveva una riserva inesauribile»

Durante una ripresa concentrata sulle comparse sullo sfondo, ad esempio, la Hathaway aveva le lacrime agli occhi e non interrompeva mai la performance.

«Annie stava dando tutto», ha ricordato.

«Le dicevo: 'Annie, non possono vederti. Conserva le energie'. Ma aveva una riserva inesauribile di emozioni e voleva assicurarsi che ogni attore con cui lavorava ricevesse una performance completa».

Secondo l'attore, quella dedizione ha avuto un impatto diretto anche sul suo lavoro. «Quando lavori con un attore davvero grande, ti basta guardarlo. Ti ritrovi completamente trasportato in quel mondo. Anne mi ha portato dentro quelle scene».

In estate nelle sale

Il film segna anche una nuova collaborazione tra Damon e Nolan dopo «Interstellar» e «Oppenheimer».

Per la Hathaway si tratta invece del ritorno sul set del regista britannico dopo «Interstellar» e «Il cavaliere oscuro – Il ritorno».

Anche Nolan ha elogiato l'evoluzione artistica dell'attrice. «C'è una maturità nelle sue interpretazioni», ha osservato.

«Il suo lavoro ha una calma silenziosa davvero straordinaria».

Nel cast figurano anche Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson. «The Odyssey» arriverà nelle sale il 17 luglio.