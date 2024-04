Matteo Berrettini

L'atleta ha sofferto non solo per le critiche personali, ma anche per quelle rivolte alla sua ex: «A essere attaccato non ero solo io, ma anche la persona che era accanto a me e questa era la cosa che mi faceva più soffrire».

Matteo Berrettini ha interrotto un periodo difficile con la vittoria del torneo ATP 250 di Marrakech, segnando il suo ritorno al successo dopo due anni lontano dai riflettori per problemi fisici e una serie di prestazioni sottotono.

Questo periodo buio ha coinciso con le critiche sulla sua vita privata, in particolare sulla sua relazione con Melissa Satta.

«Ad essere attaccato non ero solo io, ma anche la persona che era accanto a me e questa era la cosa che mi faceva più soffrire fondamentalmente, più dispiacere, perché poi non ce n'era proprio il motivo», ha espresso Berrettini riguardo al periodo critico.

La vittoria a Marrakech non solo ha rappresentato un ritorno alla forma per Berrettini ma ha anche segnato la fine delle voci sul suo conto e quello di Satta.

Il tennista, in un'intervista al TG1, ha parlato dell'importanza di superare gli ostacoli incontrati: «Lì per la prima volta ho sentito nella mia carriera poca energia nel voler tornare, perché non ne avevo, quindi ho dovuto fare un po' di passi indietro, fare dei cambiamenti, fare delle scelte importanti a livello professionale, perché separarsi da un allenatore dopo 15 anni non è semplice», riflettendo sulla decisione di cambiare allenatore.

Determinazione e lavoro duro

La determinazione e il lavoro duro hanno portato Berrettini a riscoprire la passione per il tennis e a guardare al futuro con ottimismo, come dimostrato dalle sue parole dopo il trionfo: «Quello che secondo me ha fatto la differenza sono stato io, il fatto che mi sono chiesto dentro: «Voglio continuare a fare questa cosa qui, lo amo ancora come lo amavo quando ero bambino?». E la risposta è stata positiva e quindi da lì giorno per giorno ho ricostruito un pochino tutti i pezzi».

Con questa vittoria, Berrettini non solo si è lasciato alle spalle un periodo difficile ma ha anche aperto la strada a nuove conquiste nel mondo del tennis, pronto a riappropriarsi della scena internazionale.

