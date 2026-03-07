Matteo Canzi

Il vincitore di «MasterChef Italia 15» smentisce una delle voci più diffuse dopo la finale del cooking show di Sky andata in onda il 5 marzo.

Matteo Canzi chiarisce subito una voce. All'indomani della vittoria a «MasterChef Italia 15», una delle curiosità più ricorrenti sul nuovo volto della cucina televisiva riguarda il suo futuro professionale.

In rete e tra i fan del programma si è diffusa rapidamente l'idea che il giovane brianzolo abbia già iniziato a lavorare in uno dei ristoranti di Antonino Cannavacciuolo, giudice storico del talent culinario.

La realtà, però, è diversa. Il 24enne di Olgiate Molgora ha smentito direttamente questa voce in un'intervista a «Vanity Fair», spiegando che si tratta di un equivoco nato dopo la finale. «Dicono che lavoro da Antonino Cannavacciuolo, ma non è vero», ha chiarito, ridimensionando una notizia circolata con insistenza sui social.

Precisione tecnica e capacità di raccontare la propria cucina

Il percorso televisivo, del resto, è stato segnato da una crescita costante all'interno della Masterclass. Durante tutta la stagione del cooking show prodotto da Endemol Shine per Sky, il giovane aspirante chef si è distinto per precisione tecnica e capacità di raccontare la propria cucina.

In finale ha presentato il menu «Tutto di me», un percorso personale in quattro piatti che ripercorreva momenti chiave della sua storia culinaria.

La vittoria gli ha assicurato un assegno da 100 mila euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette e un percorso di alta formazione ad ALMA – la Scuola internazionale di cucina italiana.

Per ora, dunque, nessun ingresso nella brigata di Cannavacciuolo. All'orizzonte ci sono invece i primi impegni legati al premio del talent: il corso di specializzazione nella celebre scuola gastronomica di Colorno e l'uscita del volume «Il gusto del perché», pubblicato da Baldini+Castoldi e annunciato per il 12 marzo, primo progetto editoriale nato dopo il trionfo a «MasterChef Italia».