Biopic Matteo Paolillo sarà Gigi D'Alessio nel film «Solo se canti tu»

Covermedia

30.9.2025 - 11:00

Annuncio dal palco di Piazza del Plebiscito: il biopic arriverà nel 2026 con la regia di Luca Miniero.

Covermedia

Matteo Paolillo interpreterà Gigi D'Alessio nel film biografico «Solo se canti tu».

L'annuncio è arrivato a sorpresa durante il concerto-evento del cantautore a Piazza del Plebiscito, gremita di fan. «Per l'anno prossimo uscirà un film sulla mia vita, cominciando da quando ero bambino. Matteo Paolillo sarà Gigi D'Alessio da giovane», ha detto l'artista napoletano, chiamando l'attore sul palco e scherzando: «Tu vuoi fare Gigi D'Alessio, ma almeno una canzone di Gigi la conosci?».

Il progetto è firmato Titanus Production e Pepito Produzioni con Rai Cinema e sarà diretto da Luca Miniero. D'Alessio ha spiegato: «Vedere la mia storia prendere vita sul grande schermo è un'emozione che non si può spiegare. Questo film non è solo la mia storia, ma quella di chi crede nella musica come forza che cambia la vita».

Paolillo, noto al grande pubblico per il ruolo di Edoardo in «Mare Fuori», ha accolto con entusiasmo la sfida: «Interpretare Gigi è una grande responsabilità. Grazie a questo lavoro sto conoscendo sempre di più l'uomo che sta dietro al personaggio. È un'occasione per parlare alla mia generazione».

«Solo se canti tu» racconterà l'infanzia e l'ascesa musicale di D'Alessio, dagli esordi alle prime hit. Il film è atteso in sala nel 2026. Intanto il cantautore prosegue i festeggiamenti per i suoi 30 anni di carriera con nuovi concerti in programma dopo il successo a Napoli.

