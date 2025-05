Dopo la conferma di qualche settimana fa, sembrerebbe che dietro le quinte del ritorno di Barbara D'Urso in TV ci sia proprio Matteo Salvini. Come anticipa «Il Foglio», il leghista starebbe lavorando per riportare la conduttrice sul piccolo schermo con un programma di intrattenimento su RAI 1, previsto per gennaio.

Il vicepremier starebbe lavorando per riportare la conduttrice sul piccolo schermo con un programma pomeridiano su RAI 1, il venerdì o sabato pomeriggio a partire da gennaio.

Nulla è certo, e non si sa molto del format, se non che si tratta di emotainment, un mix tra intrattenimento e forti emozioni.

Alla base del coinvolgimento ci sarebbe l'amicizia tra la napoletana e il leghista, e lo spiccato interesse di quest'ultimo per i media. Mostra di più

Solo qualche settimana fa si parlava del fatto che la RAI, dopo aver inizialmente smentito la notizia, ha preso in considerazione Barbara D'Urso per un programma d'intrattenimento che aiuti a migliorare gli ascolti.

Infatti a partire da gennaio, ogni venerdì o sabato pomeriggio, RAI 1 potrebbe accogliere il ritorno della conduttrice con una nuova trasmissione. E il progetto, ancora avvolto nel mistero, sarebbe fortemente sostenuto da Matteo Salvini.

Come riportato dal «Foglio», citato da «Open», il vicepremier e ministro dei trasporti starebbe operando dietro le quinte per assicurare alla napoletana uno spazio nel palinsesto. Se le indiscrezioni si concretizzassero, Barbarella potrebbe tornare in televisione nel 2026.

Nulla è certo, solo che si tratterà di emotainment

Nulla è però ancora definitivo. Come cita «Open» dal «Foglio», l'unica certezza sembra essere la promessa di un programma di emotainment per D'Urso.

Questo format, descritto come un mix di emozioni e intrattenimento, promette di essere tanto coinvolgente da far sembrare «Domenica In» un programma accademico.

Il leghista sarebbe il principale promotore di questo ritorno televisivo. L'amicizia con lui sarebbe il vero asso nella manica della D'Urso: «È lui che la vuole in RAI».

Il politico, noto per il suo interesse per la televisione, si è sempre dimostrato abile nel navigare il mondo dei media, comprendendo l'importanza delle piattaforme digitali per raggiungere il pubblico.

La sua influenza potrebbe essere decisiva per il ritorno di Barbarella sul piccolo schermo: «Matteo ci sa fare».

