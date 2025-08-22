  1. Clienti privati
Cinema Matthew Broderick e Alan Ruck  insieme sul set 40 anni dopo «Una pazza giornata di vacanza»

Covermedia

22.8.2025 - 09:30

Matthew Broderick e Alan Ruck
Matthew Broderick e Alan Ruck

Quarant'anni dopo il cult anni '80 firmato John Hughes, i due attori si ritrovano come amici di scena nel nuovo film «The Best is Yet to Come». Una reunion che fa sognare i fan della generazione VHS.

Covermedia

22.08.2025, 09:30

22.08.2025, 09:50

Matthew Broderick e Alan Ruck, indimenticabili protagonisti della commedia cult del 1986 «Una pazza giornata di vacanza», sono stati fotografati insieme sul set del loro nuovo film «The Best is Yet to Come», attualmente in lavorazione a Vancouver, in Canada.

Questa volta i due attori interpretano vecchi amici in viaggio on the road, alle prese con i nodi irrisolti di un malinteso del passato. Un plot che sembra scritto apposta per rievocare, con un pizzico di nostalgia, l'alchimia che li ha consacrati quasi quattro decenni fa.

Broderick e Ruck appaiono visibilmente più maturi rispetto ai ruoli scanzonati che li resero icone giovanili, ma proprio questo contrasto rende la loro reunion ancora più affascinante. A completare il cast c'è Jill Morrison, volto noto di serie come «The Good Doctor» e di numerosi film firmati Hallmark.

Alla regia c'è Jon Turteltaub, il cineasta di «Il mistero dei Templari», che guida i due attori nella loro prima collaborazione dopo quasi quarant'anni. Una sfida raccolta con entusiasmo dai fan, che vedono in questo film l'occasione di rivivere l'atmosfera leggera e spensierata degli anni Ottanta, anche se filtrata da un tocco di malinconia.

Diretto da John Hughes, «Una pazza giornata di vacanza» fu un successo immediato al botteghino, diventando simbolo dell'adolescenza ribelle americana: il liceale Ferris (Broderick) marinava la scuola per un giorno di follie a Chicago, insieme alla fidanzata Sloane (Mia Sara) e all'amico Cameron (Ruck).

