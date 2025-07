Matthew Lawrence

L'ex co-protagonista di «Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre» sogna un progetto per far rivivere la voce dell'attore scomparso, ma solo con il consenso della famiglia.

Covermedia Covermedia

«Vorrei usare la voce di Robin per qualcosa di davvero speciale».

Durante un panel al Comic-Con di San Diego, Matthew Lawrence ha rivelato il desiderio di riportare in vita l'inconfondibile voce di Robin Williams attraverso l'intelligenza artificiale.

Lawrence, che nel 1993 interpretava uno dei figli di «Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre», ha spiegato che l'idea è nata dopo aver visto uno spot con una voce digitalizzata di Williams: «Sembrava quasi profetico. Ho pensato: doveva essere lui la voce dell'IA».

Un'operazione delicata, che per Lawrence potrebbe avere senso solo con l'approvazione della famiglia. «Robin ha cambiato la mia vita. È stato l'artista più brillante con cui abbia mai lavorato. Mi ha insegnato a non giudicare, a mettermi nei panni degli altri».

L'attore ha ricordato anche l'impatto che il collega ha avuto su di lui da bambino, sul set e fuori. Per questo sogna di restituire qualcosa: una voce guida, letteralmente. «Immaginate di ricevere indicazioni GPS con la sua voce, o semplicemente sentirlo dire: «Va tutto bene». Sarebbe come se fosse ancora con noi».