Matthew Mcconaughey

L'attore ha brevettato (tra le altre) la frase «Alright, alright, alright!», celebre battuta del film del 1993 «La vita è un sogno».

Covermedia Covermedia

Matthew McConaughey si scaglia contro l'uso improprio dell'intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni si sono registrati vari tentativi da parte degli sviluppatori di riprodurre l'immagine e la voce di personaggi famosi, riuscendo il più delle volte nell'impresa. Per tale ragione sono scattate le contromosse dell'attore Premio Oscar che, attraverso lo studio Yorn Levine, ha brevettato ben otto marchi legati alla sua carriera a Hollywood.

Tra i marchi registrati legati a McConaughey figura un audio in cui l'attore pronuncia la frase «Alright, alright, alright!», celebre battuta del film del 1993 «La vita è un sogno» con Parker Posey e Ben Affleck.

«Il marchio consiste nella voce di un uomo che dice «alright, alright, alright» in cui la prima sillaba delle prime due parole è a un'intonazione più bassa rispetto alla seconda sillaba, e la prima sillaba dell'ultima parola è a un'intonazione più alta rispetto alla seconda sillaba», si legge nei documenti.

McConaughey ha ottenuto un marchio anche per un'altra clip audio in cui pronuncia le parole «Just keep livin', right?», seguite dall'espressione «I mean».

«In un mondo in cui stiamo vedendo tutti affannarsi per capire cosa fare riguardo all'uso improprio dell'IA, ora abbiamo uno strumento per fermare qualcuno sul posto o portarlo davanti a un tribunale federale», ha dichiarato a Variety l'avvocato Jonathan Pollack.