Una fumata particolarmente potente lo bloccò in auto: così l'attore saltò il party del suo 35° compleanno.

Matthew McConaughey ha detto basta alla marijuana: colpa di uno sballo troppo potente che gli impedì di partecipare alla sua festa di compleanno.

Ospite di Jimmy Kimmel Live!, l'attore 56enne ha ripercorso l'episodio, spiegando che tutto era iniziato quando un amico gli aveva passato una canna poco prima dell'evento.

«Il mio amico mi dice: «Ehi, fratello, fai un tiro di questa"», ricorda McConaughey. «Faccio un tiro, mi metto al volante e guido fino alla mia festa. Ci sono arrivato. Ho parcheggiato davanti. Ma non sono mai sceso».

Bloccato nell'abitacolo, l'attore ha invece trascorso ore ad ascoltare, in loop, un brano di Janet Jackson che lo aveva travolto emotivamente. «Ho deciso che fosse più importante restare nel mio truck e ascoltare «That's the Way Love Goes» di Janet Jackson per 34 dannate volte di fila, piangendo e pensando che fosse la canzone più bella del mondo», racconta. «E così ho saltato il mio compleanno! Quando finalmente sono entrato, se n'erano già andati tutti».

McConaughey spiega che quella marijuana era particolarmente forte perché coltivata in idroponica. «Era il periodo in cui la vecchia erba messicana, quella con cui facevi un tiro, ridevi, avevi fame e magari combinavi qualcosa... è stata sostituita dall'idroponica», ricorda l'attore premio Oscar. «Un po' più potente, no?».

L'intervista era legata all'uscita del suo nuovo libro di poesie, «Poems & Prayers». Nelle pagine del volume, l'attore racconta che aver trascorso ore a rimuginare su una canzone di Janet Jackson fu la spinta definitiva per abbandonare del tutto la marijuana. «Se diamo troppo peso a ogni nota, finiamo per non sentire più la musica», scrive.