L’attore ha collaborato con Baby2Baby per assicurare i rifornimenti essenziali ai cittadini dell’isola devastata dagli incendi.

Matthew McConaughey e la sua famiglia stanno finanziando un aereo per i rifornimenti di emergenza in modo da aiutare le persone colpite dagli incendi a Maui.

La star di «Interstellar», sua moglie Camila Alves McConaughey e il figlio Levi di 15 anni hanno collaborato con l'organizzazione no-profit Baby2Baby per consegnare i rifornimenti di emergenza alle vittime dei recenti incendi di Maui.

«Sappiamo che probabilmente siete già al corrente di tutta la devastazione dell'isola di Maui», ha detto Matthew in un video messaggio via Instagram. «Gli incendi laggiù hanno messo fuori casa tante persone e hanno portato via tante vite. Queste persone hanno bisogno di stabilizzarsi per rimanere in vita», ha spiegato Matthew.

«Camila, io e Levi stiamo lavorando con un'organizzazione chiamata Baby2Baby. Lavorano con partner che è sul posto a Maui e ci aggiorna costantemente: «Questo è ciò di cui la gente ha bisogno in questo momento. Questo è ciò di cui hanno bisogno le persone più bisognose»», ha continuato l’attore per poi concludere con un appello.

«Se volete aiutare, visitate Baby2Baby. Guardate il lavoro che stanno facendo o qualsiasi altro modo in cui potete aiutare. C'è bisogno di molto aiuto».

Anche Levi ha voluto aggiungere un commento: «Sì, ne avranno bisogno a lungo termine, quindi ogni modo in cui potete aiutarli è apprezzato».

Nella didascalia del post, l'attore ha annunciato: «I McConaughey (sic) stanno finanziando un aereo per gli aiuti d'emergenza con @Baby2Baby che è pieno di centinaia di migliaia di forniture d'emergenza che avranno un impatto immediato sui bambini e le famiglie di Maui... Siamo grati di poter contribuire a far arrivare queste forniture critiche ai bambini e alle famiglie che ne hanno bisogno».

Migliaia di abitanti di Maui sono stati sfollati e 106 persone sono morte a causa dei devastanti incendi.

