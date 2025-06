Matthew Mcconaughey

Dopo il successo di «True Detective», l'acclamato attore interpreterà l'iconico investigatore Mike Hammer. Un ritorno al cinema dal sapore classico e adrenalinico.

Matthew McConaughey continua il suo ritorno sul grande schermo collaborando nuovamente con Nic Pizzolatto, il creatore di «True Detective», per un nuovo film crime ispirato ai celebri romanzi noir dedicati al detective Mike Hammer.

Secondo quanto riportato da Deadline.com, l'attore texano è in trattative per interpretare il protagonista nell'adattamento cinematografico firmato Skydance, tratto dalle opere di Mickey Spillane e proseguite, dopo la sua morte, da Max Allan Collins.

Il progetto sarà prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance, insieme a Guymon Casady di Entertainment 360.

Mike Hammer fa la sua comparsa nel romanzo del 1947 «I, the Jury»

Il personaggio di Mike Hammer è apparso per la prima volta nel romanzo del 1947 «I, the Jury» e ha dato origine a una serie di thriller che hanno venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo. Il detective è considerato un precursore di personaggi iconici come Dirty Harry, Jack Reacher e persino James Bond.

Da anni McConaughey e Pizzolatto accennavano a una possibile reunion, dopo il clamoroso successo della prima stagione di «True Detective», in cui l'attore recitava al fianco di Woody Harrelson. La serie antologica, acclamata dalla critica, ha contribuito a ridefinire il genere crime in TV.

McConaughey, che non recita in un film live-action dal 2019 con «The Gentlemen», aveva preso una pausa dal cinema per dedicarsi alla scrittura di un memoir motivazionale.

Il suo film di ritorno, «The Rivals of Amziah King», ha riscosso grandi consensi al SXSW Film Festival di quest'anno. Attualmente è anche impegnato in «The Lost Bus», thriller targato Apple Original Films diretto da Paul Greengrass.