Matthew Mcconaughey

L’attore chiede un ordine restrittivo contro una donna, convinta di avere una relazione con lui e di essere la co-autrice dei suoi libri.

Matthew McConaughey chiede al giudice di concedergli un ordine restrittivo contro una fan «delirante».

Come riportato sui documenti legali, ottenuti dal The Blast, l’attore di «Dallas Buyers Club» avrebbe accusato di stalking una donna con problemi mentali, che avrebbe persino minacciato di presentarsi a un firmacopie del suo libro per poterlo incontrare.

La persecuzione sarebbe iniziata nell’aprile 2022. «Le continue molestie sono cominciate con lettere inquietanti, e-mail e finte cause legali», ha riferito l’attore.

«Ha acquistato dei biglietti per partecipare ad eventi promozionali in cui era prevista la mia presenza nella settimana dell’11 settembre 2023. È delirante e la sua eventuale partecipazione rappresenta una minaccia».

La donna crede che i due abbiano una relazione

La donna pare abbia inviato delle e-mail minatorie all’indirizzo della libreria, dove era previsto l’evento. I titolari del negozio hanno immediatamente girato la lettera al team della star di Hollywood.

«Mi preoccupa il fatto che questa donna possa continuare a stalkerarmi e provocarmi dei potenziali danni fisici», ha continuato l’attore nell’esposto. «I suoi comportamenti passati sono instabili, crede che abbiamo una relazione ed è convinta di essere la co-autrice dei miei libri».

McConaughey ha recentemente presentato il suo nuovo libro «Just Because» in diverse location, trattenendosi con i fan per firmare delle copie.

Covermedia