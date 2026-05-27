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Ecco quali L’ex assistente di Matthew Perry sotto accusa: avrebbe nascosto prove sulla ketamina

Covermedia

27.5.2026 - 11:00

Matthew Perry
Matthew Perry

Secondo i procuratori federali, Kenneth Iwamasa avrebbe cancellato tracce, documenti e dati digitali legati alla ketamina dopo la morte della star di «Friends».

Covermedia

27.05.2026, 11:00

27.05.2026, 11:40

Kenneth Iwamasa, ex assistente personale di Matthew Perry, avrebbe eliminato prove legate alla fornitura di ketamina subito dopo la morte dell’attore.

Le accuse emergono dai nuovi documenti depositati in tribunale e ottenuti da TMZ.

Secondo i procuratori federali, Iwamasa si sarebbe attivato immediatamente per eliminare le prove, ordinando a un'altra persona di distruggere materiale legato alla sostanza, triturando documenti e cancellando dati digitali.

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Ha ordinato di far sparire delle prove

Le autorità sostengono inoltre che abbia mentito agli investigatori: prima avrebbe nascosto il fatto di aver iniettato a Perry diverse dosi di ketamina il giorno della morte, poi avrebbe dichiarato che era stato lo stesso attore a nascondere le fiale.

Nei documenti si legge che Iwamasa avrebbe chiesto a una persona identificata con le iniziali BM di disfarsi di fiale e siringhe dopo il decesso dell'attore.

I procuratori sostengono anche che abbia ordinato di distruggere un documento relativo a una prescrizione di ketamina e un appunto scritto a mano che indicava il dottor Salvador Plasencia come fonte della sostanza.

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Ecco cosa chiede l'accusa

Gli investigatori citano inoltre una telefonata tra Iwamasa e l'intermediario Erik Fleming, durante la quale l'ex assistente avrebbe ammesso di aver «ripulito la scena», eliminato bottiglie e siringhe, «cancellato tutto» e cambiato le password dei dispositivi dell'attore.

I procuratori chiedono una condanna a 41 mesi di carcere per Iwamasa. La sentenza è prevista per oggi.

Perry, che per decenni aveva parlato apertamente della sua dipendenza dalle droghe, è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa il 28 ottobre 2023. Aveva 54 anni.

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