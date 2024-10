Matthew Perry

Suzanne Morrison ricorda l'ultima chiacchierata con il figlio: «Mi disse che non aveva più paura, mi preoccupò molto».

La madre di Matthew Perry rivela di avere avuto un brutto presentimento poco prima della tragica morte del figlio.

L'attore, che aveva assunto della ketamina, è stato ritrovato privo di vita in una vasca idromassaggio nella sua casa in California.

La madre Suzanne Morrison e il patrigno Keith Morrison hanno registrato un'intervista speciale per Today Show che andrà in onda lunedì, in occasione del primo anniversario dalla morte della star di «Friends».

«Venne da me e mi disse: «Ti voglio tanto bene, sono così contento di essere con te oggi"», ha ricordato la donna. «Fu come una sorta di premonizione o qualcosa del genere. All'epoca non vi diedi importanza, ma pensai: «Quanto tempo è passato dall'ultima volta che abbiamo avuto una conversazione del genere?"».

Suzanne ha aggiunto: «C'era qualcosa di inevitabile che gli stava per accadere, e lui lo avvertiva intensamente. Ma disse anche: «Non ho più paura adesso», mi preoccupò molto».

A causare la morte di Perry è stata una serie di fattori, tra cui una malattia coronarica, gli effetti della buprenorfina (un oppioide usato per attenuare il dolore) e l'annegamento. L'attore inoltre aveva assunto della ketamina, la sostanza lo avrebbe mandato in arresto cardiaco, provocandone il decesso.

