Matthew Perry

L'attore è stato ritrovato privo di vita in una jacuzzi della sua casa di Los Angeles lo scorso 28 ottobre: si attendono i risultati delle indagini.

Covermedia

Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Matthew Perry.

«Molte persone» dovrebbero essere formalmente accusate per la morte della star di «Friends», riferisce una fonte.

A otto mesi dalla scomparsa dell'attore all'età di 54 anni, una fonte investigativa ha rivelato a People che le indagini «sono vicine alla conclusione» e che la polizia ritiene che «molte persone» dovranno rispondere di fronte alle autorità.

Matthew è stato ritrovato privo di vita il 28 ottobre 2023 nella jacuzzi della sua casa di Pacific Palisades, nei pressi di Los Angeles.

A determinare la morte per annegamento di Perry, come emerso dall'autopsia, sono stati gli «effetti acuti della ketamina», «una malattia coronarica, e gli effetti della buprenorfina».

La ketamina è un anestetico dissociativo utilizzato in medicina per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia, mentre la buprenorfina è un farmaco utilizzato per trattare il dolore acuto, il dolore cronico e la dipendenza da oppioidi.

La polizia ha trovato «farmaci soggetti a prescrizione e pillole sfuse» nell'appartamento di Perry.

«Il Dipartimento sta conducendo un'indagine tutt'ora in corso sulla morte di Matthew Perry», ha riferito un portavoce del Los Angeles Police Department a Fox News.

Covermedia