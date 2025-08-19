L'attore Matthew Perry sda

Jasveen Sangha, soprannominata «ketamine queen», ha scelto di patteggiare. È l'ultima degli imputati a chiudere un accordo con i procuratori federali nell'inchiesta sulla morte della star di «Friends».

Covermedia Covermedia

Jasveen Sangha, nota come la «regina della ketamina», ha deciso di dichiararsi colpevole.

Con questa svolta, la donna chiude l'ultimo capitolo giudiziario legato alla morte di Matthew Perry, star di «Friends», stroncato da un'overdose nel 2023. Con lei, tutti e cinque gli imputati nel caso che ha sconvolto Hollywood hanno ora siglato un accordo con i procuratori federali.

Sangha era accusata di una serie di reati gravi: associazione a delinquere finalizzata alla distribuzione di ketamina, gestione di un locale legato allo spaccio, possesso di metanfetamine e ketamina con intento di distribuzione, oltre a cinque capi specifici per traffico di ketamina. In teoria rischia fino a quarantacinque anni di carcere, ma la sua ammissione di colpa potrebbe portarle a una pena sensibilmente ridotta. La condanna definitiva verrà decisa in un'udienza già fissata.

Nell'inchiesta, insieme a lei, il principale indagato era il dottor Salvador Plasencia, che aveva già stretto un accordo a giugno. Altri tre imputati – il dottor Mark Chavez, Kenneth Iwamasa ed Erik Fleming – avevano scelto la via della collaborazione lo scorso anno, fornendo dichiarazioni che hanno contribuito a incastrare Sangha e Plasencia.

Matthew Perry era stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 28 ottobre 2023 dal suo assistente. L'autopsia aveva stabilito che la causa del decesso fosse un'overdose di ketamina, anestetico solitamente usato in chirurgia ma sempre più diffuso come droga ricreativa.

La sua scomparsa, avvenuta a 54 anni, ha lasciato un vuoto profondo tra i fan e nel mondo dello spettacolo. Oggi, con l'ammissione di Sangha, il cerchio giudiziario sulla morte di Perry sembra finalmente chiudersi.