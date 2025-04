«Matthew Perry m'ha mandato un messaggio dall'aldilà», la confessione di un'ex star di «Friends»

Matthew Perry

Maggie Wheeler è convinta che il defunto attore le abbia inviato un segnale poco dopo la sua morte.

«Era un messaggio di Matthew Perry dall'oltretomba», ne è convinta Maggie Wheeler, ex attrice di «Friends».

L'attore è morto tragicamente nell'ottobre 2023, a causa degli effetti acuti della ketamina e di un annegamento accidentale mentre si trovava nella sua villa di Los Angeles.

Perry interpretava Chandler Bing nella popolare sitcom, mentre Wheeler vestiva i panni della fidanzata Janice Goralnik.

Parlando al podcast «Still Here Hollywood with Steve Kmetk», l'attrice ha dichiarato di aver avvertito un segnale da parte di Perry, mentre pensava al defunto fratello, morto per un'overdose.

«Molte persone parlano di spiriti che si manifestano sotto forma di uccelli e che in qualche modo inviano un messaggio quando qualcuno muore», ha spiegato.

Ecco cosa le è successo

«Dopo la morte di Matthew, ero nella piscina di un vicino, ero sola e non c'era nessuno in giro. Ero sdraiata di schiena e pensavo a mio fratello, e mi sono detta: «Veglia su di lui». Al contempo due falchi mi hanno sorvolato la testa e mi sono passati accanto».

«Uno ha volteggiato intorno, è arrivato e ha preso l'altro, che mi è volato accanto. È stato un momento bellissimo, per chi crede in questo genere di cose».

Wheeler ha sofferto molto dopo la morte di Perry, avvenuta dopo una lunga battaglia contro la dipendenza da sostanze.

«Nel caso di Matthew, sembrava che avesse superato la fase critica. Le cose sembravano andare bene sotto certi aspetti. C'è la sensazione che manchi il terreno sotto i piedi».