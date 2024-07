Matthew Perry

L'attore era in possesso di un patrimonio da 1.5 milioni di dollari, oltre a un fondo fiduciario da 120 milioni di dollari.

Covermedia

Matthew Perry possedeva un patrimonio personale da 1.5 milioni di dollari.

I fondi personali del defunto attore vanno aggiunti a un fondo fiduciario del valore di oltre 120 milioni di dollari.

Come rivelato da US Sun, che ha ottenuto i documenti legali, Perry ha lasciato la sua eredità a diversi beneficiari.

L'attore di «Friends» aveva aperto il fondo Alvy Singer Living Trust, nome ispirato al personaggio di Woody Allen in «Io e Annie», scegliendo come beneficiari il padre John Perry, la madre Suzanne Morrison, la sorella Caitlin Morrison e l'ex fidanzata Rachel Dunn, che ha frequentato tra il 2003 e il 2004.

Al momento della morte, Matthew non era proprietario di nessuna casa in California. Il The Sun ha confermato che la villa di Pacific Palisades del valore di 6 milioni di dollari, dove è stato trovato senza vita, era intestata alla sua storica agente Lisa Ferguson.

Matthew è stato trovato esanime in una jacuzzi all'interno della proprietà lo scorso ottobre. A tirarlo fuori dall'acqua è stato un assistente, che ha chiamato il 911. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

A determinare la morte di Perry, come emerso dall'autopsia, sono stati gli effetti acuti della ketamina. Sebbene il farmaco venisse usato dalla star per trattare la depressione, la dose trovata nel suo corpo non era per scopi medici.

