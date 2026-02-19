TVMaurizio Crozza riaccende «Fratelli di Crozza»: su Nove arriva anche Gratteri
Covermedia
19.2.2026 - 16:30
Dal 6 marzo Maurizio Crozza torna in prima serata con «Fratelli di Crozza», in onda su Nove e in streaming su Discovery+.
Covermedia
19.02.2026, 16:30
19.02.2026, 16:33
Covermedia
Si riaccendono così i riflettori del venerdì sera, con la formula che intreccia monologo d’apertura e trasformismi costruiti sui protagonisti della scena pubblica.
La nuova stagione, prodotta da ITV Movie per Discovery Italia, si prepara a intercettare l'agenda politica e giudiziaria delle prossime settimane con aggiornamenti tempestivi e nuove maschere.
Tra queste debutta l'imitazione del magistrato Nicola Gratteri, che si affianca a figure come il ministro Carlo Nordio e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già entrati nel repertorio satirico del comico genovese.
Nel video diffuso per annunciare il ritorno, l'artista sintetizza lo spirito della ripartenza con una frase essenziale: «Dal 6 marzo, sul Nove, torniamo». Poche parole che segnano l'avvio ufficiale di una stagione pensata per restituire, in chiave ironica, la temperatura del Paese.
La collocazione resta quella tradizionale del venerdì in prima serata, con disponibilità integrale degli episodi anche sulla piattaforma streaming.
Dopo l'esordio, le puntate proseguiranno in diretta con cadenza settimanale, mentre Discovery+ renderà accessibili anche le stagioni precedenti per chi vorrà recuperare monologhi e personaggi diventati parte del racconto televisivo contemporaneo.