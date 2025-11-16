Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»

Mauro Corona in una foto d'archivio IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Mauro Corona ha ricevuto una querela da Aurelio De Laurentiis, che richiede un risarcimento di 600'000 euro per dichiarazioni fatte nel 2020 riguardo alla salute del presidente del Napoli durante la pandemia.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona ha confermato la querela ricevuta da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli chiede 600'000 euro, in relazione a commenti fatti dallo scrittore nel 2020 sul suo stato di salute.

«Non capisco questo uomo potente che se la prende con un poveraccio come me. Questa querela rasenta il ridicolo», ha detto il 75enne friulano ospite della trasmissione televisiva «È sempre Cartabianca».

Durante una recente puntata di «È sempre Cartabianca», Mauro Corona ha confermato, come riportato anche da «Virgilio Notizie» di aver ricevuto una querela da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio.

La querela e le sue origini

La querela si riferisce a un episodio del settembre 2020, quando il patron del Napoli partecipò a un'assemblea della Lega Serie A con la febbre, nonostante le restrizioni sanitarie.

In quell'occasione, l'alpinista-scrittore aveva espresso il suo disappunto, affermando che De Laurentiis era consapevole della sua condizione e che lui stesso, in una situazione simile, avrebbe evitato di uscire.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli (immagine d'archivio) KEYSTONE

Le reazioni e le riflessioni di Corona

Nel corso della trasmissione televisiva, del quale è ospite fisso, il friulano 75enne ha manifestato il suo dispiacere per la situazione, sottolineando la difficoltà di dover pesare ogni parola per evitare conseguenze legali.

Corona ha anche accennato alla possibilità di ritirarsi dalla televisione, stanco di vivere con la costante preoccupazione di essere querelato.

La montagna mi ha fatto capire che è da sciocchi mettere la vita in banca.@CoronaMauro#maurocorona #citazione pic.twitter.com/MRxkqbH4m0 — Mauro Corona _ profilo ufficiale (@CoronaMauro) September 11, 2025

Un futuro incerto per lo scrittore

Già in precedenza, lo scrittore aveva espresso l'intenzione di abbandonare il piccolo schermo, scherzando sul fatto di ritirarsi in una grotta come un eremita, «aspettando che De Laurentiis venga a sfidarmi».

La querela del produttore cinematografico, nonché presidente del Napoli, sembra aver rafforzato questa sua decisione, lasciando aperta la questione su come si evolverà la vicenda legale.