Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna in ospedale per controlli: «Spero di andare a casa...»

Mauro Coruzzi Covermedia

Il conduttore aggiorna i fan sul suo stato di salute con un video su Instagram, affrontando la situazione con la consueta ironia.

Covermedia Covermedia

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, è stato nuovamente ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti legati al suo stato di salute.

A darne notizia è lo stesso Coruzzi attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui appare disteso su un letto ospedaliero.

Nel video, il conduttore commenta con il suo tipico spirito: «Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo». Con tono scherzoso, aggiunge: «Forse hanno trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità». Conclude poi con un augurio: «Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?».

Nella didascalia che accompagna il video, Coruzzi cita la canzone «La cura per me» di Giorgia, partecipante all'ultimo Festival di Sanremo.

Questo nuovo ricovero segue l'ictus ischemico che lo ha colpito nel marzo 2023. In precedenza, Coruzzi aveva raccontato a Vanity Fair l'esperienza vissuta durante quell'episodio: «Quando era arrivato per lui il momento di andarsene, io non riuscivo a salutarlo. Avevo perso improvvisamente la parola, ma non la coscienza. Mi venne da ridere. Ma lui, che è un fisioterapista e ha dimestichezza con questi problemi, ha capito immediatamente cosa mi fosse capitato».

Dopo un lungo periodo di ricovero e riabilitazione, Coruzzi ha dovuto reimparare a parlare e muoversi. Ha descritto il processo come «un po' come fanno i bambini piccoli», aggiungendo: «Non pensi mai che il tuo destino sia tracciato in certi modi. Per uno che, come me, ha cominciato a lavorare alla radio cinquant'anni fa a Parma, ritrovarsi a non saper parlare e non muoversi è stato difficile. Mi sono detto: 'Cosa faccio se non riesco a riprendermi?'. La comunicazione è sempre stata la mia vita, mi sono ritrovato perso, come un giocatore di calcio senza gambe».

Coruzzi ha anche riflettuto sull'importanza di uno stile di vita sano, riconoscendo che «la mia vita è stata un cumulo di vizi. In un anno sono ingrassato di 50 chili, ho mangiato spesso in modo compulsivo. Ero sicuramente più predisposto di altri, ma ripercorrendo le vicende che mi sono accadute prima dell'ictus, credo che lo stress abbia giocato un ruolo molto importante».