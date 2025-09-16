  1. Clienti privati
Il gesto radicale Icardi cancella il tatuaggio di Wanda Nara. Ecco con cosa l'ha rimpiazzata

ai-scrape

16.9.2025 - 09:20

Mauro Icardi ha deciso di coprire i tatuaggi dedicati alla sua ex moglie Wanda Nara, sostituendoli con nuovi disegni, tra cui il muso di un lupo. Questo gesto segna un cambiamento significativo nella sua vita personale.

16.09.2025, 09:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mauro Icardi ha deciso di coprire con nuovi tatuaggi i simboli legati alla sua ex moglie Wanda Nara, inclusi volto, nome e data di nozze.
  • Al posto dei vecchi tatuaggi, il calciatore ha scelto immagini nuove come un lupo, alberi e un viale, in segno di rinascita e cambiamento.
  • In piena rottura con Wanda, tra accuse reciproche, Icardi ha mostrato i tatuaggi come messaggio simbolico: «Work in progress...»
Mostra di più

Mauro Icardi ha intrapreso un cambiamento significativo nella sua vita personale, scegliendo di coprire i tatuaggi che aveva dedicato alla sua ex moglie, Wanda Nara. In passato, il calciatore aveva inciso sulla pelle il nome e il volto della showgirl argentina, insieme alla data del loro matrimonio.

Ora che il suo cuore appartiene a China Suarez, il calciatore ha deciso di ridisegnare il suo corpo per eliminare i ricordi del passato.

Come rivelato fra gli altri da «TGcom24» tatuaggi originali includevano il nome di Wanda sull'avambraccio sinistro, il suo viso circondato da rose all'interno del braccio, e le loro iniziali insieme al numero 27 sul polso, a commemorare il giorno delle nozze, il 27 maggio 2014.

Con un abile intervento, il bomber del Galatasaray ha sostituito questi simboli con nuovi disegni: il muso di un lupo ha preso il posto del volto di Wanda, mentre le lettere e la data sono state coperte da due alberi e un viale alberato.

La separazione tra Icardi e Nara è stata tutt'altro che pacifica, caratterizzata da accuse reciproche e tensioni.

Recentemente, Wanda ha accusato l'ex marito di infedeltà, mentre Icardi ha risposto mostrando i suoi nuovi tatuaggi come simbolo di un nuovo inizio. «Work in progress...», ha commentato l'argentino, sottolineando il suo desiderio di lasciarsi il passato alle spalle.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

