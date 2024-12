Mauro Icardi

È guerra tra gli ex coniugi, che si sono lasciati dopo dieci anni e due figlie insieme.

Covermedia Covermedia

Mauro Icardi ha denunciato Wanda Nara.

La soubrette ha replicato su X alle due giornaliste di Telefe che hanno dato la notizia: «Se non ha soldi si vendesse l'orologio per pagare gli alimenti».

Wanda si è scagliata contro l'ex marito che non le darebbe il mantenimento per le due figlie Francesca, nata nel 2015, e Isabella, venuta al mondo nel 2016.

Nara non ha fatto vedere le figlie a Icardi?

Le due croniste hanno rivelato che Icardi, dopo aver denunciato Wanda, potrà vedere le bambine e trascorrere il Natale con loro.

«Potrà rincontrare le due persone più importanti della sua vita, che lo stavano aspettando da molto tempo. Icardi non era riuscito a vederle quando toccava a lui e per questo aveva presentato una denuncia per impedimento di contatto».

Hanno poi aggiunto che la Nara avrebbe pure ricevuto una multa molto alta per aver impedito al calciatore di trascorrere dei giorni con le piccole: «Se reiterato, questo mancato compimento poteva portare a una causa penale».

«Era impegnato a spendere soldi con la signora giapponese»

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip si è fatta subito sentire sul social, dando la sua versione dei fatti. «Per queste due grandi bugiarde e persone cattive non c'è la museruola? È solo per alcuni?»

«Mi sorprende che due madri parlino così male di una donna con 5 figli: ho già mostrato le prove delle volte che gli abbiamo scritto, ma ovviamente era impegnato a spendere soldi per cose costose e la signora giapponese, spendendo il denaro che non paga alle sue figlie».

Ha poi proseguito: «Mantengo da sola i miei figli, lavoro e non sc*po nessuno! Il signore era con la sua ex amante fino a giovedì a Nordelta, è andato con un altro tipo in Messico e lui è impazzito denunciandomi e scrivendomi stupidaggini.

«Minaccia anche di tagliare l'assistenza sociale, che è l'unica cosa che paga per la mia malattia. Tutto è pensato per ferire me. Se è così fuso come dice, che venda l'orologio che gli ho regalato per pagare gli alimenti». ha concluso la Nara.