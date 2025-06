Mauro Icardi pubblica i dati bancari dell'ex, Wanda Nara lo denuncia

La showgirl argentina Wanda Nara (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

La tensione nel divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sale alle stelle. In un acceso scontro sui social media, il calciatore condivide i dati bancari dell'ex, accusandola di furto. La showgirl risponde con una denuncia.

Hai fretta? blue News riassume per te Il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a suon di stoccate sui social media.

Il calciatore ha condiviso l'immagine di un conto bancario, accusando l'ex di avergli sottratto 7 milioni di euro.

La showgirl argentina ha prontamente risposto denunciando l'attaccante del Galatasaray per diffamazione.

Le accuse arrivano dopo che Nara aveva lanciato diverse frecciatine all'ex una volta venuta a conoscenza della sua nuova relazione con China Suarez. Mostra di più

La disputa tra Wanda Nara e Mauro Icardi si intensifica. In pieno divorzio i due si sono scambiati accuse pesanti su Instagram, come riporta, tra gli altri, «Sky TG24».

Il calciatore ha pubblicato un fermo immagine di un conto bancario, accusando l'ex di aver sottratto 7 milioni di euro, un caso già segnalato in Italia.

«Forse, sapendo che ho le prove, ha chiesto di sequestrarmi il telefono? (Me l'hanno già restituito, non è servito a nulla). Ha imparato a truffare come il suo presunto avvocato», ha scritto l'attaccante del Galatasaray.

La showgirl risponde prontamente con una denuncia

La showgirl argentina ha reagito prontamente, denunciandolo.

«In merito alla pubblicazione ingiustificata di dati personali e sensibili sui social da parte del Sig. Icardi Mauro, e ai post diffamatori che ne sono seguiti, la Sig.ra Nara Wanda ha incaricato il suo legale, avv. Giuseppe Di Carlo, di presentare denuncia per trattamento illecito di dati personali e diffamazione», ha dichiarato l'avvocato della donna.

«Si intende proteggere il buon nome della Sig.ra Nara Wanda da quanto sostenuto nei post, lesivi dell'immagine e della reputazione, e censurare la diffusione immotivata di dati personali. Si procederà anche in sede civile per il risarcimento dei danni subiti».

Tra nuove relazioni e la custodia delle figlie

La tensione è aumentata dopo che Nara ha parlato della sua relazione con il rapper L-Gante, iniziata dopo aver scoperto il tradimento di Icardi con China Suarez, attuale compagna del calciatore.

Di recente Icardi e Suarez sono stati in Argentina, dove il calciatore ha visto le figlie avute con l'ex, Francesca e Isabella.

Nara ha attaccato Suarez su Instagram: «Un altro ricongiungimento rovinato... Pagherai per ogni lacrima delle mie figlie. Dopo due mesi, siamo riusciti a far vedere le figlie al padre e tu vai a scuola? E fai in modo che la mia figlia più piccola non possa fare merenda solo con il padre. Sei una persona orribile».

Icardi ha risposto: «Sono solo io, o la situazione si sta ribaltando? Lascia perdere, Wanda, tanta gelosia, tanto risentimento. Rispetta la mia nuova compagna, la mia futura moglie».

L'attaccante ha aggiunto che presto otterrà la custodia delle figlie: «Il circo Wanda Nara e i suoi clown fanno ascolti, ma chi soffre davvero sono le ragazze, alle quali è proibito esprimersi e comunicare ciò che davvero desiderano. Non ha mai pensato alle sue figlie, solo al suo ego, alla sua gelosia».

