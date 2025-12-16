Max Angioni. Covermedia

Il comico racconta i giovani e il valore dell'errore.

Max Angioni sorprende e cambia passo con «Quelli che hanno preso un granchio», il doc che lo vede protagonista in una veste inedita e più riflessiva. Un ritratto generazionale che mette al centro l’errore come esperienza formativa, soprattutto per i più giovani.

Il progetto prende forma attraverso le storie di ragazzi e ragazze che, per scelta o per necessità, hanno intrapreso percorsi poi rivelatisi sbagliati. Studi universitari interrotti, lavori che non rispecchiano le aspettative, sogni coltivati troppo in fretta o abbandonati con difficoltà diventano materia narrativa di una narrazione diretta e priva di giudizio. Angioni si pone come osservatore partecipe, accompagnando i protagonisti in una riflessione sul fallimento come passaggio inevitabile e spesso necessario.

Il doc affronta temi centrali per una generazione cresciuta sotto la pressione della performance e del successo immediato: la paura di sbagliare, il confronto costante con modelli irraggiungibili, la fatica di riconoscere quando è il momento di cambiare strada. Il linguaggio resta accessibile e contemporaneo, con una leggerezza di fondo che non banalizza ma rende il racconto più vicino a chi lo ascolta.

«Quelli che hanno preso un granchio» è disponibile on demand su RaiPlay.