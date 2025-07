Max Angioni

Il comico si trasforma in apprendista per tre serate su Italia 1, tra ironia e sfide concrete sul luogo di lavoro.

Quando la comicità incontra il lavoro... Max Angioni decide di unirli in un solo show: «Max Working – Lavori in corso», in onda da martedì 15 luglio in prima serata su Italia 1, trasforma l'attore in apprendista in giro per mestieri diversi.

«Se non piaci come comico spesso ti dicono: "Ma vai a lavorare!". E così ho fatto», spiega Angioni ai microfoni dell'Ansa.

Nella nuova trasmissione l'artista si cimenta con ruoli concreti, dall'assistente nel club sportivo Adriano Panatta al maggiordomo in resort, passando per agente immobiliare, aiutante cuoco, pescatore, contadino e artigiano.

Il format – prodotto da Blu Yazmine – fonde la realtà del lavoro manuale con lo sguardo dissacrante e autoironico tipico dello stand‑up comedian.

Ogni episodio racconta le esperienze professionali sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Max, tra battute e curiosità, condivide aneddoti e insegnamenti in diretta con i datori di lavoro.

Il pubblico troverà un mix di concretezza e leggerezza: un viaggio nel mondo delle professioni che svela le sfide quotidiane e la bellezza del lavoro, il tutto raccontato con l'ironia scanzonata di Angioni. Uno show che promette di conquistare per autenticità, simpatia ed energia.