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TV Max Angioni debutta in prima serata su Italia 1 con «Anche meno»

Covermedia

6.4.2026 - 13:00

Max Angioni
Max Angioni

Max Angioni arriva con «Anche meno» e cambia passo sul piccolo schermo. Monologhi e improvvisazione per uno show che consolida la sua presenza televisiva.

Covermedia

06.04.2026, 13:00

06.04.2026, 13:06

Il passaggio non è solo un nuovo programma, ma un cambio di posizione preciso nel panorama Mediaset. Dopo l'esperienza a «Le Iene» e una crescita costante tra stand-up e conduzione, il comico lombardo approda alla guida di uno show costruito interamente attorno alla sua cifra ironica.

«Anche meno», in arrivo su Mediaset e distribuito anche su Mediaset Infinity, nasce come un one man show che alterna monologhi, improvvisazione e momenti di interazione con il pubblico.

A chiarire il taglio del progetto è lo stesso artista, che nelle anticipazioni diffuse alla stampa spiega: «Cerco di portare sul palco cose quotidiane, senza esagerare... anche meno», sottolineando la volontà di mantenere un registro diretto e riconoscibile.

Una linea coerente con il suo percorso recente e con il linguaggio rapido che lo ha reso popolare tra il pubblico più giovane.

Una figura ibrida

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia della rete, che negli ultimi anni ha iniziato a investire su volti capaci di parlare a una generazione più giovane senza perdere l'appeal generalista.

In questo contesto, il comico classe 1990 rappresenta una figura ibrida: formazione da stand-up comedian, ritmo televisivo rapido e una presenza scenica già consolidata.

La messa in onda è prevista in prima serata ad aprile 2026 su Italia 1, con disponibilità in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la trasmissione, segnando un passaggio chiave nella costruzione del suo percorso televisivo.

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