Max Giusti

Il conduttore prende «Caduta Libera» e «The Wall» in un doppio rilancio strategico.

Max Giusti è il nuovo protagonista della grande manovra Mediaset per rinnovare il preserale di Canale 5.

Dal gennaio 2026, l'attore e conduttore prenderà le redini di «Caduta Libera», mentre nell’estate 2026 guiderà anche il ritorno di «The Wall».

È una doppia assegnazione che segna una svolta dopo la lunga stagione firmata Gerry Scotti, a cui Giusti non ha mancato in passato di riconoscere un ruolo importante nel suo percorso professionale: «Lo devo ringraziare, mi ha messo una mano sulla spalla».

La decisione della rete arriva in un momento strategico: il preserale è una fascia sempre più competitiva, e l'obiettivo è un mix di continuità e freschezza.

Giusti porta con sé un linguaggio televisivo rapido, ironico, contemporaneo, con una familiarità consolidata nella gestione dei tempi comici e della tensione da quiz show. Fonti concordi confermano che condurrà un ciclo completo di puntate per entrambi i programmi, segnando un cambio di ritmo che mira a intercettare anche un pubblico più giovane.

Per «The Wall» è già stata registrata una puntata zero ad Atene, primo passo verso il rilancio estivo. L'idea è farne un appuntamento più dinamico, adatto alla programmazione veloce dei mesi caldi, mentre «Caduta Libera» resterà il perno della stagione regolare.

Mediaset scommette dunque su un conduttore capace di rinfrescare due titoli iconici senza snaturarli, rendendo il preserale 2026 uno dei punti più osservati del prossimo palinsesto.

Oltre ai due quiz di Canale 5, Max Giusti porterà avanti il suo tour teatrale 2026 e una serie di attività promozionali legate al nuovo preserale.