Max Giusti Covermedia

Il comico romano firma un contratto in esclusiva con Mediaset. In arrivo nuovi programmi per la prossima stagione.

Mediaset ha ufficializzato l'ingresso di Max Giusti nella propria squadra con un contratto in esclusiva.

L'annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale, in cui l'azienda esprime entusiasmo per la nuova collaborazione, sottolineando la versatilità e la capacità di rinnovarsi dell'artista romano.

Con una carriera che spazia dalla televisione al teatro, dal cinema alla radio, Giusti è noto per la sua abilità nell'intrattenimento e nella comicità. Recentemente, ha riscosso successo con le sue imitazioni nel programma «GialappaShow» su TV8, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di reinventarsi.

Al momento, i dettagli sui nuovi progetti che lo vedranno protagonista su Mediaset non sono stati resi noti. Tuttavia, l'azienda ha dichiarato che sono in fase di sviluppo programmi che spaziano dall'intrattenimento alla comicità, settori in cui Giusti ha già dimostrato di eccellere.

Il passaggio di Giusti a Mediaset rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, segnando un ritorno in grande stile sulle reti del Biscione. Con la sua esperienza e il suo carisma, è pronto a conquistare nuovamente il pubblico televisivo italiano.