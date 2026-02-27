Max Giusti

Il format cult torna in prima serata dal 2 marzo 2026.

Covermedia Covermedia

Max Giusti rilancia «Scherzi a Parte». Il ritorno è ufficiale e segna una delle mosse più riconoscibili del nuovo palinsesto Mediaset.

Lo storico programma di candid camera rientra in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione affidata al comico e attore romano, chiamato a guidare uno dei titoli più longevi dell'intrattenimento italiano.

Nato negli anni Novanta, il format ha costruito la propria identità su scherzi orchestrati ai danni di personaggi noti, trasformando la sorpresa in spettacolo televisivo. La nuova stagione punta a mantenere quella matrice, ma con un racconto più ampio e contemporaneo.

In un'intervista a Fanpage.it, il conduttore ha anticipato l'impostazione del programma spiegando: «Gli spettatori avranno modo di sapere chi è stato il gancio per lo scherzo, cosa è successo a riflettori spenti, come è nata l'idea di fare proprio quello scherzo e a quel personaggio», delineando così un taglio narrativo che andrà oltre la sola rivelazione finale.

Per il volto scelto da Cologno Monzese si tratta di un ritorno centrale nell'intrattenimento di rete, dopo un percorso tra fiction, comicità e varietà che ne ha consolidato la presenza televisiva. L'obiettivo è coniugare la tradizione del marchio con un ritmo aggiornato, capace di dialogare con un pubblico trasversale.

Il debutto è fissato per lunedì 2 marzo 2026, in prime time, con registrazioni già in corso. «Scherzi a Parte» accompagnerà la programmazione primaverile di Canale 5 con un ciclo di nuove puntate inserite nel piano di rilancio dei format storici Mediaset.