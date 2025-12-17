  1. Clienti privati
Ecco dove Primo tour europeo nel 2026 per Max Pezzali, farà tappa anche in Svizzera

SDA

17.12.2025 - 15:19

Il cantante italiano Max Pezzali sarà in Svizzera per due tappe nel 2026. (immagine d'archivio)
Il cantante italiano Max Pezzali sarà in Svizzera per due tappe nel 2026. (immagine d'archivio)
Keystone

Il cantante italiano Max Pezzali ha annunciato il suo primo tour europeo «Max Forever – Goes to Europe 2026», che per il mese di aprile lo porterà in giro per l'Europa per otto date. Sono previste due tappe anche in Svizzera, a Ginevra e Zurigo.

Keystone-SDA

17.12.2025, 15:19

17.12.2025, 15:27

«In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all'estero – commenta Max Pezzali -. Da qui nasce la decisione di portare la mia musica in Europa, incontrando dal vivo quel pubblico che ha dimostrato un sostegno così forte e costante nel tempo. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà diverse città europee, con l'obiettivo di condividere emozioni, storie e canzoni senza confini. Un tour che sarà prima di tutto un momento di festa, di incontro e di divertimento, all'insegna della musica (...). E poi? Sarà un modo per scaldarci in attesa del grande tour negli stadi italiani della prossima estate».

Otto le tappe annunciate, con debutto il 14 aprile da Londra @O2 Academy Brixton, per poi toccare: l'Arena di Ginevra il 17 aprile, l'Hallenstadion di Zurigo il 19 aprile, Bruxelles il 21 aprile, Parigi il 22 aprile, Capodistria il 24 aprile, Barcellona il 27 aprile e Madrid il 28 aprile.

Un'occasione unica per i fan europei di riscoprire da vicino la forza del suo live e un repertorio che ha segnato intere generazioni, anche nella Svizzera italiana, prima che prosegua il tour negli stadi della vicina Penisola con «Max Forever gli anni d'oro – Stadi 2026» nei mesi di giugno e luglio 2026.

I biglietti delle date elvetiche saranno disponibili da venerdì alle 10:00.

