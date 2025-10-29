  1. Clienti privati
La storia degli 883 non è finita Max Pezzali torna in libreria con «I cowboy non mollano mai»

Covermedia

29.10.2025 - 16:30

Max Pezzali
Max Pezzali

Il cantautore torna in libreria con una nuova edizione della sua autobiografia e celebra un «miracolo di normalità».

Covermedia

29.10.2025, 16:30

29.10.2025, 16:40

Max Pezzali torna in libreria con la nuova edizione di «I cowboy non mollano mai – La mia storia» (Magazzini Salani).

«Dodici anni fa pensavo che la mia storia fosse finita lì: quella degli 883 è un miracolo di normalità in un'epoca in cui tutto deve essere per forza eccezionale», racconta.

Dalla Pavia degli anni '80 ai palchi più importanti d'Italia, Pezzali ripercorre un viaggio musicale e umano che ha segnato più di una generazione, restando fedele a quell'autenticità che lo ha reso unico.

La nuova edizione del libro include una prefazione inedita, dove l'artista riflette su come la sua storia abbia trovato una seconda vita grazie al successo duraturo e alla serie tv dedicata agli 883. «Non immaginavo che la mia storia potesse continuare in questo modo», scrive Pezzali.

Tra i capitoli più intensi, gli esordi con Mauro Repetto e il passaggio da gruppo di provincia a fenomeno nazionale. Oggi, mentre il pubblico canta ancora «Gli anni» e «Nord sud ovest est», Pezzali guarda avanti: la musica resta la sua bussola e la storia degli 883 continua a parlare alle nuove generazioni.

