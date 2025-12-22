MusicaMax Pezzali si esibirà al Moon&Stars di Locarno a luglio 2026
SDA
22.12.2025 - 16:00
Il cantante italiano Max Pezzali, dopo aver annunciato il primo tour europeo «Max Forever – Goes to Europe 2026», che ad aprile lo porterà a Ginevra e Zurigo, si esibirà al Moon&Stars di Locarno il 16 luglio 2026.
Keystone-SDA
22.12.2025, 16:00
22.12.2025, 16:06
SDA
Lo ha annunciato oggi Moon&Stars.
Come reso noto la scorsa settimana, prima di esibirsi in Piazza Grande, l'ex frontman degli 883 sarà all'Arena di Ginevra il 17 aprile e all'Hallenstadion di Zurigo il 19 aprile.
La sua esibizione al Moon&Stars farà seguito al tour negli stadi italiani.
Il Moon&Stars ha inoltre annunciato che ospiterà il 17 luglio il produttore di musica elettronica norvegese Alan Walker. I biglietti per entrambi i concerti della rassegna locarnese saranno messi in vendita domani alle 12:00 su ticketcorner.ch.